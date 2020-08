5 cortes de cabello que lucen mejor sin peinar y al natural

View this post on Instagram

Finally posting the makeup deets from my last video 🙃 ⁣ ⁣ @dominiquecosmetics Pretty Wild Liquid Shadow ⁣ Use code ALEX TO SAVE 💰 ⁣ ⁣ @velourbeautyofficial Sassy But Classy Lashes ⁣ Use code VLSxALEX to save 💵 ⁣ ⁣ @makeupforever Aqua Resist Smokey Shadows Carbon + Jungle ⁣ ⁣ @loraccosmetics Out Of Office Lip Gloss ⁣ ⁣ @beccacosmetics Own Your Light Skin Perfector ⁣ ⁣ @elciecosmetics Cameo Foundation ⁣ ⁣ @limecrimemakeup Bushy Brow Pen ⁣ ⁣ Necklaces are @child_of_wild + @etsy ⁣ ⁣ #AlexandraAnele