Estrías rojas vs. blancas: cómo prevenir y cuidar la piel según su tipo

Las mujeres estamos muy pendientes de nuestro cuerpo. Puede que hayas notado que están apareciendo estrías rojas o blancas en tu piel. No son lo mismo y cada tipo amerita un tratamiento especial. Te contamos todo lo que debes saber.

Cada piel es distinta, así que no a todas les afectan de la misma manera. Estas pueden aparecer en el embarazo o la lactancia como consecuencia del estiramiento de la piel.

Las dietas extremas, someterse a una liposucción o a una operación de reducción de estómago también pueden propiciar su aparición.

De igual forma es posible que se visualicen si engordamos o cuando practicamos una disciplina deportiva que implique el desarrollo de la musculatura. Los primero que tienes que saber es que una vez que aparecen no se vuelven a quitar, por lo que siempre es mejor prevenirlas. No obstante, te damos algunos consejos para atenuarlas.

Cómo tratar las estrías rojas

Ttambién llamadas “rubra” se caracterizan por un color que va desde el rojo hasta el púrpura y pasando por un tono rosado o violáceo.

Las estrías rojas son más jóvenes que las blancas y pueden aparecer durante el embarazo. - Agencias

Las rojizas o moradas son más jóvenes o recientes que las rosadas. Estas últimas pueden tener uno o dos años más o menos.

Para tratarla existe una infinidad de productos en el mercado, especialmente los hecho a base de aceites son ideales para disimular este antiestético problema de la piel. También existen procedimientos más profundos como microdermoabrasión, peeling químico, mesoterapia, luz pulsada y láser.

Las blancas

Con el tiempo, las estrías tienden a cicatrizarse y obtienen un color blanco. Por ello se conocen como “longevas”. El tono puede también ser un poco grisáceo o blanco nacarado.

Estrías blancas - Agencias

En este caso, como ya te hemos dicho, no van a desaparecer. Pero

El láser también es una opción para reducir el impacto visual de este problema, aunque no siempre se logra el objetivo que se quiere porque son las más difíciles de quitar.

Como ves, las estrías rojas y las blancas no son iguales. Cada una tiene una historia y una razón por la que aparecen. Debes tomar esto en cuenta a la hora de tratarlas y disimularlas al máximo.

