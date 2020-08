Estos son los vaqueros y pantalones que mandarán en el otoño ¿Los tienes?

View this post on Instagram

A new @sheinofficial is up in my story now and saved in the highlights as always 🤍 This was the biggest package I’ve ordered so far 📦😍 With “lisarosii15” you get 15% off if you order over 49€ 🛍 Next time I will also add English subtitles so everyone can understand ✨ Enjoy your evening 🍹 *Anzeige ••••••••••••••••••••••••••• #ootd #outfit #outfitinspiration #outfitoftheday #outfitinspo #outfitideas #outfitsideas #shein #sheinhaul #sheinofficial #sheingermany #sheingals #fashion #fashionblogger #fashioninspo #fashionlover #fashionista #summeroutfit #summertime #summer #sunday #haul #dailypost #dailyoutfit #americanstyle #paperbagpants #zara #homeinspo #style #styleinspiration