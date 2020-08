Atuendos femeninos con botas de combate para mujeres de 30 años o más

View this post on Instagram

Hoje vamos falar de outra tendência de calçados: COMBAT BOOTS . . As botas de combate são o complemento perfeito ao vestuário de inspiração e referência utilitária e ambas combinam perfeitamente com o momento. Como o nome indica, provém da vestimenta militar. . . ▪️São encorpadas, muito resistentes e duráveis, desempenham bem em qualquer circunstância e nos protegem: solado grosseiro, corpo de couro grosso, algumas com fecho em cadarço, outras zíper, outras apenas elásticos laterais. . . Segundo a @wgsn somos e vivemos hoje a "sociedade do medo", e essa pandemia foi o estopim para a disseminação definitiva do pânico: além do stress proveniente de desastres naturais e tensões políticas e econômicas, agora tememos ainda mais por nós, nossos pais, filhos, amigos e negócios. . . Sentimos necessidade de nos protegermos e prepararmos para a batalha que estamos enfrentando. Uma metáfora, sim, mas é disso que se trata a moda – traduzir o sentimento do momento no vestir. . . @prada @newbottega e @miumiu têm versões precursoras que já viraram hit entre influencers e early adopters (vanguardistas). @schutzoficial @zara e outras mais acessíveis (do que as primeiras) também já têm várias versões bem legais. . . Se você gosta desse estilo, garanto que as proximas temporadas terão muitas opções e referências pra você se inspirar! Então me conta: 🔸️Vai aderir? Essa tendência faz sentido pra você? . . #ferscarparoimagem #trend #consultoriadeimagem #moda #tendencia #estilo #utilitario #modautilitaria #combatboots #botasdecombate #tracksoleboots #botastratoradas #solatratorada #trendalert #style #styletip #sociedadedomedo #consumo #love #peace #happiness #campinas #toledo #chapeco #saopaulo #floripa #curitiba #imagempessoal