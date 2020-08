Mascarilla de aceite de oliva para un rostro hermoso

Este verano y en todos las estaciones mereces lucir un rostro hermoso. Si has probado todo tipo de productos y sigues viendo tu piel marchita, apagada y reseca, tal vez no has conocido un remedio natural que es muy afectivo. Te hablamos de la mascarilla de aceite de oliva.

El aceite de oliva hace una hermosa combinación con nuestra piel porque la nutre e hidrata. También tiene compuestos que son sumamente importantes para lograr un cutis perfecto. Toma nota.

Ingredientes para la receta que te dejará un rostro hermoso

Para realizar la mascarilla de aceite de oliva con la que podrás obtener un rostro hermoso, tienes que hacerte de solo dos ingredientes:

Dos cucharadas de aceite de oliva

Media cucharada de miel de abeja

Modo de preparación y aplicación

La mascarilla que dejará tu rostro hermoso es sumamente fácil. Lo único que tienes que hacer es mezclar la miel de abeja con el aceite de oliva. Hazlo hasta que ambos ingredientes se encuentren integrados en un solo líquido.

Posteriormente, aplica la mascarilla por todo tu cutis. Para asegurarte de que te quede un rostro hermoso, debes aplicarla con mucha suavidad. Realízate suaves masajes en la piel mientras lo haces. Deja actuar por 20 minutos retira con agua fría.

Propiedades

Como siempre, te explicamos por qué la mascarilla dejará tu rostro hermoso. Primeramente, queremos comentarte que el aceite de oliva ya se empleaba en la antigüedad en las rutinas de tratamientos estéticos. De esta manera sabemos que su uso ha sobrevivido a milenios.

Esta mascarilla es sumamente hidratante debido a que el aceite de oliva es rico en vitamina E que ayudan a combatir una piel agrietada y seca cambiándola por rostro hermoso.

Aplicar esta preparación todas las noches nos brindará una piel mucho más suave. Como si lo anterior fuera poco, el aceite de oliva también resulta un extraordinario agente antienvejecimiento que dejará tu piel suave. Esto debido a que contiene ácidos grados naturales, así como vitaminas A K.

La mascarilla de aceite de oliva tiene un efecto reparados y reconstruye tejidos dañados como las arrugas y las manchas ¿Qué estás esperando para probarla?

