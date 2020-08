5 ideas de estilo para combinar tus sneakers sin perder la elegancia

View this post on Instagram

Zawsze będzie ktoś ładniejszy, mądrzejszy, ktoś kto wyżej skacze i szybciej biega. Ważne, żeby się nie porównywać do innych i akceptować siebie🌟. Instagram to takie miejsce, które może motywować nas do działania, ale jeśli mamy niską samoocenę, to częściej będzie nas dołował. Ja staram się życzyć dobrze innym niż zazdrościć w złym tego słowa znaczeniu, więc w większości przypadków ig jest dla mnie źródłem inspiracji. Jeśli ktoś mi czymś imponuje, lubię go obserwować i staram się czegoś od niego nauczyć. Wiem, że pewne rzeczy można w sobie i swoim życiu zmienić, żeby bardziej je polubić, a są też takie, których nie przeskoczymy, które po prostu trzeba zaakceptować👏🏼. Przyznaję też, że mam gorsze chwile, gdy pomyślę o kimś „o wow, dlaczego ja tak nigdy nie wyglądam" 😂😜 albo „jak to możliwe, że ona też ma dwójkę dzieci, a co trzeci weekend spędza sama z mężem nad morzem, w Paryżu itp" (ale zawsze zaraz dodaję sobie: „no tak, Dorota, jej dzieci przesypiają noce i od małego babcie się nimi opiekowały, poczekaj jeszcze ze trzy lata i też na pewno wyjedziesz tylko z mężem" #ironia #dystans 😂😂😂 )