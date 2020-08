5 tonos de cabello que exigen poco mantenimiento y te ahorrarán la visita al salón

View this post on Instagram

Muchas veces me preguntan si los reflejos con gorra pasaron de moda 🧐 PARA NADA! Es una excelente opción para sumar luminosidad y lograr un tono más claro en todo el cabello, ya que las mechitas se mezclan con el tono de base logrando aclarar toda la cabellera en general. Se puede graduar el tono según cada color de cabello. Por lo tanto aplica para rubias y morochas 😉 ➡️ deslicen para ver el antes! . . . @cerininet . . . #rubios #reflejosnaturales #lorealprofessionnel #platinumblonde #dialightloreal #cerinitrends #clientasfelices