5 fabulosos atuendos para ir al trabajo que gritarán verano sin perder la elegancia

View this post on Instagram

All the holiday vibes this weekend 🏖 What a treat to wake up to sunshine each day☀️ Hopefully it’s going to last??? . Jumpsuit @romanoriginals (g) Bag @ashianalondon (g) Sunglasses @givenchyofficial via @bootsuk Earrings @laviandbelle (g) Watch @jordwatches (g) . . . . . . . . . #whatmamaworemonday @heyitsromeca @stylemotherbeat #summerstyle #summerjumpsuit #weekendstyle #myromanoriginals #fashionover40 #styleover40 #midlifestyle #midlifefashion #over40styleblogger #essexbloggers #essexblogger #discoverunder15k #clubfortystyle #clubforty