5 tonos rubios platinados que le van muy bien a las morenas claras

View this post on Instagram

🌪🌪SILVER•HAIR🌪🌪 •HairColorTransformation• 🖤🤍🦓💣🌪🧚🏻‍♀️🌬✂️🎨👩🏻‍🎨🔥 Thank you Gracie for Coming from Houston to get your #dreamhair done💓I appreciate your patience & your trust🙏 #hairbyadrianacruz & @iliana_v89 #beforeandafterhair #silverhairtransformation #hairtransformation #haircolortransformation #colorcorrection #colorcorrectionspecialist #haircolorexpert #haircolorspecialist #blondingexpert #silverhighlights #silverhair #silver #haircolorist #shoplocalcc #salonsbyjccorpuschristi #salonsbyjc #corpuschristihairstylist #corpushairstylist #corpuschristi #corpuschristitx #texashairstylist #361hairstylist #hairstylist #silverplatinum #sehablaespañol #southtexastalent