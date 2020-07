Tintes para ocultar las canas y afinar el rostro que dominan el verano

View this post on Instagram

✨DORADOS QUE ENAMORAN ✨ ‼️UBICACIÓN ‼️ Ave. Santa María 2661 ( a un costado del antiguo toreo) TELÉFONO 📞 6817149 . . . . . . . #goldhair #goldbalayage #hairdresser #haircolor #hairstyles #hairstylist #tijuana #ideasdecolor #balayage #hairdesigns #cabellodorado