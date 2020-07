El bob francés es el corte de cabello que necesitas (y amarás) este verano

View this post on Instagram

Bom dia sexta! 💁🏼‍♀️ . #newhair #longbob #bobcarre #cabeloloiro #loirosdossonhos #loirosperfeitos #blondehair #blond #cortesfemininos #belezanaweb #casablancariopreto #makeup #deniseulliammakeup #makeupriopreto