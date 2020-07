Por qué el efecto mojado es una tendencia ideal para llevar en verano y cómo lograrlo

View this post on Instagram

Los peinados con efecto mojado demuestran que este look es de los más polivalente de todos, no solo porque no hay cabello que se resista, sino porque puede ser un estilismo perfecto para cualquier ocasión y tipo de cabello. Las principales características de este peinado son su rapidez y larga duración, además de la frescura que aporta. Hoy os mostramos esta opción con el pelo suelto, peinando el cabello hacia atrás, y aplicando el gel en todo el largo, o únicamente desde la raíz hasta la coronilla, dejando el resto del cabello sin producto. #wetlook #haircut #haircolor #hairstyles #efectomojado #macavifranciscodequevedo #peluquerosdemoda #santander #ahoraconcitaprevia #felizjueves