Este es el cut crease que está de moda este verano y te enseñamos cómo hacerlo

View this post on Instagram

Uwielbiam siebie w takim makijażu, mam wrażenie, że nadaje mojemu spojrzeniu głębi. Ponadto lubię rozświetlone, świeże makijaże z delikatnym contouringiem! 🥰 #kwmakeup #karolinawagnermakeup I love this makeup look 😍💫 DOUBLE TAP IF YOU LIKE MAKEUP ❤ Please tag: @hudabeauty @hudabeautyshop @anastasiabeverlyhills @norvina if you like this look 🙇🏼‍♀️❤ ~~~~~ EYES: @anastasiabeverlyhills Modern Renaissance palette FACE: @heancosmetics Vision Matte Smooth Vanilla @hudabeauty Easy bake powder Pound Cake @thebalm Mary-Lou highlighter @goldenrosepolska Terracotta powder BROWS: @goldenrosepolska Longstay Precise Browliner @anastasiabeverlyhills Brow powder duo Soft brown LIPS: @anastasiabeverlyhills Liquid lipstick Crushed ~~~~~ #goldcutcrease #makeup #makeuptutorial #hudabeauty #hudabeautyeasybake #anastasiabeverlyhills #norvina #modernrenaissance #abh #eyeshadowpalette #abhgirl #modernrenaissancepalette #abhbrows #mattelipstick #goldenrosepolska #cutcrease #makeuppictorial #polishgirl #browsonfleek #browsonpoint #eyeshadows #makeuplook #makeuplooksgood #prommakeup #makeupmafia #inssta_makeup #makeupselfie #undiscoveredmuas