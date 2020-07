'Blue balayage': el hermoso tinte de fantasía que necesitas este verano

View this post on Instagram

Love blue? So do we! Broke due to #MCO? We understand! This month, we have a RM160 flat rate for all dye jobs — DM us for more details today!! . . . 🌐http://www.thousandten.com.my/ 📲https://api.whatsapp.com/send?phone=60106667632&text=Hi,I%20wanted%20to%20make%20appoiment%20 . . . #kuching #sarawak #malaysia #hairspo #1010thousandten #hairporn #haircolor #trending #hairstylist #hairgoals #creativehair #hairtrends #hairart #hairstyles #asianhair #1010 #thousandten #thehillsmall #ombrehair #purpleombre #ombrecolor #ombrehairstyle #ombrehaircolor #bluebalayage #bluehair