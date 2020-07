5 tipos de faldas que amarás y cómo sacarles provecho en el verano

View this post on Instagram

20 образов с юбкой-миди🔺Как носить и с чем сочетать🔻 Вдохновляйтесь и сохраняйте в закладки📌 ⠀ ✅ Лучшая длина юбки-миди ⠀ • уровень утончения под коленом • чуть ниже самой широкой части икры ⠀ 🔺Сочетайте с верхами ⠀ • топ на бретелях • майка • футболка • лонгслив • рубашка • блуза • джемпер • пуловер • свитшот ⠀ 🔻Обувь ⠀ • сандалии • босоножки • балетки • мюли • биркенштоки • бабуши • туфли на среднем каблуке • туфли-лодочки • туфли без задника • кеды, слипоны, кроссовки ⠀ ✅ Формулы сочетаний ⠀ • топ на бретелях + юбка + босоножки/сандалии • топ с асимметричным вырезом + юбка + босоножки • топ + юбка + босоножки + клатч • топ + юбка + жакет + мюли с открытым носком/босоножки/туфли • майка + юбка + сандалии + сумка cross body • футболка + юбка + биркенштоки/кеды • футболка + юбка + босоножки + сумка cross body • футболка + юбка + блейзер + кроссовки + сумка на ремне • лонгслив + юбка + балетки • рубашка + юбка + кеды/мюли • блуза с объемным рукавом + юбка + туфли • джемпер + юбка + кеды/босоножки/туфли • пуловер + юбка + бабуши ⠀ ❓А с чем вы любите сочетать юбку-миди? Какой образ из подборки понравился вам?😉 ⠀ Спасибо вам за щедрые лайки и комментарии в предыдущих постах🥰❤️ #обожаювдохновлять #юбкамиди #midiskirt