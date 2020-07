Cómo resaltar tu mirada según tu tipo de cara

Si quieres destacar tu mirada pero sientes que aún no haz encontrado la manera adecuada para lograrlo, no te preocupes, ya que existen miles de técnicas que pueden servirte. Para conseguir el look que deseas, es importante fijarte en la forma de tus ojos, así sabrás qué tipo de maquillaje para ojos usar para crear armonía en tu cara. A continuación te presentamos una guía para saber cuál es más adecuado para ti.

Maquillaje para ojos dependiendo de la forma de tu cara

Párpados grasos

Después de aplicar un primer para piel grasa, aplica una pequeña cantidad de base en tu rostro y también sobre tus párpados. Después, con una esponja con polvo traslúcido, sella la base para evitar que el maquillaje se corra. El polvo absorbe los aceites y mantiene la base en su lugar.

maquillaje para ojos: usa polvo en los párpados grasos para sellar - Unsplash

Elige el delineador ideal

Si vas comenzando a experimentar con esta técnica, usa un delineador líquido de pluma. Esta presentación es más fácil de usar, ya que se sostiene igual que una pluma normal. Te recomendamos apoyar el codo sobre una superficie y tener otro punto de apoyo con el meñique sobre tu pómulo para controlar tu pulso y crear trazos más definidos.

Recuerda también, delinear la línea de tus pestañas por dentro del párpado superior, así evitarás que se vean huecos entre tu ojo y tu delineado.

maquillaje para ojos: el delineador ideal es clave - Pinterest

Riza tus pestañas

Antes de hacer tu maquillaje, levanta tus pestañas con ayuda de un rizador o una cuchara . Así sabrás cómo debes de hacer la punta de tu delineado. Para hacer el cat eye perfecto, sigue la dirección de tus pestañas y ve en dirección recta hacia arriba. Si no comprendes cómo seguir esta dirección, toma una brocha y colócala de forma diagonal desde la comisura de tu ojo. Marca con un punto donde debe pasar el trazo.

maquillaje para morenas 2020 - Pinterest

Hacer los ojos más alargados (Foxy eyes)

El truco para tener foxy eyes, está en la ceja, ya que lo que da esa apariencia de alargamiento es la forma en que las maquillamos. El primer paso es hacer la forma de la ceja recta en lugar de arqueada. Naturalmente existe un arco que hace que la punta vaya hacia abajo. Sin embargo para este look, necesitamos quitar los pelitos de la punta para lograr que se vea más recta.

Después, se evita que se note el arco rellenando la parte inferior con ayuda de un lápiz para ceja. Toma un tono café claro y con una brocha para difuminar aplícalo sobre la cuenca de tu ojo, creando una línea recta desde la cuenca hasta la punta de tu ceja. Por último, une la punta de tu ojo con la línea que hiciste.

cómo hacer Foxy eyes - Pinterest

Párpados caídos

Par delinear los párpados caídos, usa un pedazo de cinta y acomódalo desde la comisura de tu párpado inferior hasta el final de la ceja. Haz una línea muy delgada y difumina con una brocha hacia la parte de arriba de la cuenca del ojo.

Maquillaje de ojos para párpados caídos - Pinterest

Para agrandar los ojos

Aplica una sombra brillante o iluminador en el área del lagrimal para darle más luz a esta parte del ojo. También aplica un poco en el arco de la ceja. Si quieres aplicar sombra sobre tu párpado móvil, elige las formulas con brillo sobre las matte, ya que estas reflejan la luz y agrandan el ojo.

maquillaje de ojos en tonos nude para un look natural - Pinterest

