Danna Paola revive los pantalones 'camo' para su look más sexy

Danna Paola sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías en blanco y negro, con las cuales no solo reveló su look más sexy, sino que reveló cuál será la tendencia que no puede faltar en tu closet esta temporada.

Danna Paola nos enseña cómo lucir más alta con este sencillo truco de estilo

La intérprete de Oye Pablo usó un look de corset negro de tirantes con escote pronunciado, combinado con pantalones camo de corte recto que hicieron lucir sus piernas más largas. Sus accesorios, le dieron el toque de glamour que la caracteriza, ya que usó zapatos de tacón en punta color blanco y un mini bolso de la marca Fendi.

Este divertido complemento, fue una de las cosas que más llamó la atención, pues la miniatura de menos de 20 centímetros, tiene un valor aproximado de 16 mil pesos. Mientras que su calzado de piel, tiene un costo de 25 mil 22 pesos.

Danna Paola presume su look más sexy para celebrar un logro más - Instagram

Otra prenda que no pasó desapercibida, fueron sus jeans de camuflaje a la cintura, ya que además de darle un giro despreocupado y casual a su look, complementaron su cintura haciéndola lucir más alta y estilizada.

Danna Paola revive la tendencia de pantalones de camuflaje esta temporada - Instagram

El motivo de las fotos, fue más que compartir su atuendo con sus fans, ya que la famosa se encuentra celebrando sus éxitos recientes, pues ha recibido reconocimientos por haber superado récords de ventas. En un mensaje para sus seguidores la famosa demostró su emoción:

"Ayer colgamos a estos bebes detrás mío, y me hacen muy feliz 💿💎 y pues me saque fotitos…"

Danna Paola usó pantalones de corte recto para alargar sus piernas y hacerse lucir más alta - Instagram

