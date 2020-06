Garçon, el nuevo corte de cabello para las que prefieren poca melena

View this post on Instagram

Garçon 🔥 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . Un estilo masculino de los 90 vuelve con todo. Dejando un poco más largo el pelo de arriba para jugar con su textura. Además, se lleva con flequillo corto y desmechado, porque el look busca ser natural y fácil de peinar. . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Turnos al: 📞 1152608947 ☎️ 48036056 ✉️ [email protected] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nf #estilonf #salon #peluqueria #recoleta #buenosaires #garçonhaircut #melenas #hairinspiration #hairtrends #tips #followme #getthelook Sent via @planoly #planoly