Shakira usa jeans con medias de red y revela la tendencia que dominará el verano 2020

Este fin de semana, Shakira se unió a otros artistas para participar en el concierto virtual Global Goal: Unite for our Future, para la ocasión la cantante usó un look relajado y moderno con el que revivió la tendencia que pronto se convertirá en la favorita de muchas.

Shakira revive la tendencia de jeans rotos y medias de red durante su concierto en vivo

Para interpretar su tema 'Sale el sol', Shakira usó un pantalón de mezclilla desgastado encima de medias de red negras, así como una playera sin mangas con estampado de tigre y botines blancos. Su famoso cabello largo dejó ver sus rizos naturales, y como siempre la intérprete eligió maquillaje natural para su presentación.

Shakira lució un atuendo relajado y moderno para su concierto virtual durante el fin de semana - Instagram

El secreto de Shakira para conseguir un atuendo casual y a la vez apropiado para un evento, fue elegir colores oscuros y piezas clave para destacar su look. Los botines blancos, le permitieron estar cómoda sobre el escenario por su tacón grueso, mientras que el detalle de las medias le fue le dio un giro rockero.

Shakira combinó medias de red negras con un pantalón roto para un look rockero - Instagram

Antes de iniciar su participación, la famosa envió un conmovedor mensaje sobre Latinoamérica, resaltando la importancia de que las vacunas puedan ser accesibles para todo el mundo para evitar daños catastróficos. También comentó que la canción 'Sale el sol' se trata de "el momento en el que empiezas a ver el sol después de momentos difíciles."

La cantante interpretó el tema "Sale el sol" para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. - Instagram

El evento fue realizado para conscientizar a nivel global sobre las comunidades más afectadas por el coronavirus, y llevar pruebas, tratamientos y vacunas a quienes lo necesitan. También participaron Coldplay, Miley Cyrus, J Balvin, Justin Bieber y varios artistas más.

Shakira llevó su cabello suelto y rizado durante la presentación y maquillaje natural para complementar su look. - Instagram

