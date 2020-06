Maquillador de Ariana Grande comparte su secreto para un delineado perfecto

Además de una gran voz, éxitos musicales y una fortuna, Ariana Grande tiene un delineado perfecto que es objeto de envidia por muchas mujeres.

Desde que se puso en tendencia el popular 'cat eye', todas quieren saber los trucos (y las maneras más fáciles de hacerlo) iguales que las influencers de maquillaje o las celebridades.

Para desnudar el secreto de la cantante, Daniel Chinchilla, su maquillista, le reveló a la revista People algunos consejos para poner en práctica y convertirse en toda una experta del maquillaje de ojos.

Según sus recomendaciones, lo fundamental es tener un buen delineador puesto que es el que permitirá que se fije mejor al párpado y dure por más tiempo sin correrse. Él recomienda usar Tattoo Liner de KVD Vegan Beauty.

Algunas de las características que le gusta que tenga el producto a utilizar es que se pigmente bien al momento de aplicarlo y sea resistente al agua. La punta también es importante puesto que si es fina da mayor control sobre si se hace fino o grueso.

"La forma de evitar que el delineador y la máscara se muevan durante los meses de verano es mediante el uso de productos aceitosos alrededor de los ojos", confesó el experto recordando la importancia de aplicar una base de sombras antes de maquillar.

Asimismo, recalcó que una de las tendencias más llevadas actualmente a lo que delineado se refiere es el alado. "Es sexy y puedes hacerlo tan natural o dramático como quieras", dijo, sin embargo explicó que en verano es preferible optar por la primera opción.

Sobre la estrella que popularizó éxitos como "Thank u, next" o "Love me harder" confiesa que prefiere aplicar "aerosoles de fijación" pues "son excelentes y ayudan a mantener el maquillaje en su lugar", en especial cuando tienen presentanciones especiales.

