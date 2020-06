Dry brushing: la nueva técnica que necesitas para acabar con la celulitis

Acabar con la celulitis es la obsesión de muchas mujeres alrededor del mundo y aunque no haya recetas milagrosas sí que hay algunas alternativas para disimularla, como es la técnica del dry brushing, cada vez más en tendencia.

De hecho su popularidad es tal que quizás se la has visto a alguna celebridad pero no conocías su término que se traduce a cepillado en seco. Justamente se trata de hacerlo de esa manera en piernas y glúteos para estimular la circulación.

Conforme con la revista Hola, el uso de esta práctica constantemente ofrece otros beneficios que la vuelven indispensable dentro de las rutinas de belleza como desintoxicar el sistema linfático en el proceso y hacer pequeñas exfoliaciones.

De acuerdo con el portal Wellness Mama este también te ayuda como método para combatir el envejecimiento.

Observaciones sobre el dry brushing

Sin embargo, todavía es incipiente por lo que aseguran no hay estudios científicos que avalen su efectividad, más allá de los buenos resultados sobre la celulitis que han obtenidos los que se han sumado a la iniciativa, la cual resulta muy fácil de completar.

La duración del dry brushing depende del tiempo que tomes en hacerlo comenzando desde los pies y las manos hacia el centro de tu cuerpo con movimientos largos y suaves.

Cepillo para dry brushing. - Pexels

No debes hacerlo más de dos veces a la semana para evitar daños a la piel, así que tras este es recomendable que tomes una ducha para retirar las células muertas y apliques crema humectante. Es ideal que no lo practiques si tienes la piel muy sensible.

Asimismo debes cuidar el tipo de cepillo que utilizas para que no resulte muy abrasivo. Basta con uno pequeño de cerdas no tan rígidas, según la misma fuente, que debes lavar regularmente para retirar la suciedad proveniente de la piel.

