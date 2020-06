Esta es la frecuencia con la que debes lavarte el cabello según su tipo

Existen muchas dudas sobre si se debe lavar el cabello diario o no. La realidad es que no existe una respuesta correcta, ya que todo varia dependiendo del tipo de cabello de cada persona. Las necesidades del cuero cabelludo graso, no son las mismas que las del seco, ni las del lacio las mismas que las del rizado, es por eso que al momento de hablar de la limpieza del cabello es necesario categorizar.

A continuación te dejamos una guía con las necesidades de cada tipo de cabello y la frecuencia con la que debe lavarse para mantener su salud y apariencia lustrosa por más tiempo.

Lavar el cabello diario o cada dos días: Esta es la respuesta correcta

Cuero cabelludo graso

El cuero cabelludo graso se caracteriza, como su nombre lo dice, por producir aceites a mayor velocidad que otros tipos de cabello. Este tipo de pelo debe lavarse diariamente con shampoo y acondicionador. Para lograr llegar todos los lugares, se divide el cabello en cuatro secciones y se realizan movimientos laterales con los dedos.

Cabello seco

El cabello seco tiene el problema contrario al cabello graso. Es decir que no produce los aceites suficientes para hidratar y proteger al cabello. Para darle más tiempo para que los aceites puedan viajar de la raíz a la punta, debes lavarlo dos veces por semana con shampoo y acondicionador.

El agua fría mejora la circulación sanguínea y combate la grasa en el cabello. - Agencias

Cabello fino

El cabello fino tiende a ser más graso que el cabello grueso. Por lo que es recomendable lavarlo todos los días o un día sí y uno no. Usa shampoo en el cuero cabelludo y acondicionador de medios a largos, siempre dividiendo en secciones para llegar a todos los rincones.

Cabello grueso

El cabello grueso tiende a ser más seco, por lo que es mejor lavarlo dos veces por semana con shampoo y acondicionador. También puedes usar mascarillas hidratantes para mantener la salud de tu cabello por más tiempo, especialmente durante la época de calor.

Frotarte demasiado el cabello puede contribuir a la producción de sebo. - Agencias

Cabello rizado

El cabello rizado tiende a ser seco. Es por eso que entre más tiempo pueda pasar sin lavarse, es mejor para su salud, de esta manera los aceites naturales puedes viajar de la raíz a la punta e hidratar de manera natural tu pelo. Puedes comenzar experimentando con lavarlo dos veces por semana y después una, para saber qué es lo más conveniente para ti.

Cuero cabelludo sensible

El cuero cabelludo sensible puede ser afectado por los productos de limpieza, especialmente por aquellos con fragancias fuertes. Para cuidarlo, es necesario usar productos de hidratación profunda. Puedes lavarlo un día sí y uno no.

Lavarte el cabello con dos champús es ideal para evitar que las canas se tornen amarillas. - Agencias

