La pandemia de la cuarentena ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida y los looks no son la excepción. Pararse todos los días y verse al espejo con aburrimiento sin saber qué hacer con tu cabello puede resultar un problema. No obstante, te damos la solución. Conoce 4 peinados que se han vuelto tendencia ante el aburrimiento de la cuarentena.

1.- Coleta o moño bajo

Este es uno de los peinados más sencillos de hacer. Solo tienes que hacerte un moño o recogerte una coleta a la altura del cuello y listo. Estarás cómoda para pasar el día sin dejar de seguir las tendencias de la moda.

La coleta a la altura del cuello es otra tendencia. Puedes hacerla con un nudo y quedarás espectacular. - Agencias

2.- Trenzas

Las trenzas siempre son una buena opción para cambiar. Puedes hacerte la forma que quieras y te resultará un peinado muy sencillo pero a la vez elegante. Lo mejor de todo es que te permiten recoger el cabello y estar más fresca para esta época de verano.

Las trenzas siempre no aportan elegancia y frescura. - Agencias

3.- Retro

Este peinado le da un toque diferente y especial a tu cabello. Para hacerlo solo tienes que crear una onda en la parte delantera. Luego recógete los laterales con un par de horquillas. Tendrás una apariencia limpia y fresca, además de elegante. Lo mejor es que quienes te vean pensarán que duraste horas tratando de conseguir el resultado.

El retro es una tendencia sencilla que ha vuelto con la cuarentena. - Agencias

4.- Bob

Corte de cabello bob para las más atrevidas. - Agencias

Este corte a la altura de la barbilla es sin duda una tendencia que se ha puesto de moda con la cuarentena. Las más atrevidas están haciéndose un cambio de look radical de cabello con este modelo para pasar el día sin preocuparse mucho por su melena.

Todo parece indicar que el coronavirus ha impuesto su propia moda. Esta pandemia junto con el calor del varano ha hecho a las mujeres recurrir a nuevos looks y verse espectaculares.

