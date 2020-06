Peinados para corte bob que puedes hacer en 5 minutos

El cabello corto es uno de los estilos más cool de de la actualidad. Sin embargo a veces es difícil cambiar su apariencia, ya que no todos los estilos pueden adaptarse a este largo. Pero esto no significa que sea imposible, ya que existen muchas formas de peinados para corte bob que puedes usar todos los días para darle un giro a tu look. Lo mejor es que puedes hacerlo en menos de 5 minutos.

Peinados para corte bob fáciles y rápidos para todos los días

Media coleta alta

Este peinado se ha convertido en uno de los preferidos en redes sociales, y es muy fácil de hacer.

Solo toma la parte superior de tu cabello y peínala hacia atrás. Deja dos mechones cercanos a tu cara sueltos. Después ata el cabello en un coleta alta con una liga. Puedes crear ondas en el cabello suelto o dejarlo lacio, según lo prefieras.Este peinado te ayudará a enmarcar tu rostro y suavizar tu mentón, creando un efecto de alargamiento.

Peinados para cabello largo rizado - Pinterest

Chongo bajo

Este peinado es muy sencillo y puedes hacerlo en menos de 10 minutos. Lo mejor, es que puedes hacerlo de diferentes formas, ya sea lacio o con trenzas.

Divide tu cabello por la mitad y peínalo hacia atrás, o haz una trenza de cada lado. Sujétalo en una coleta baja y después, enrolla el cabello hasta crear un chongo bajo. Sujétalo con pasadores.

Peinados con trenzas para cabello mediano - Pinterest

Trenzas con cabello suelto

Divide tu cabello por la mitad y toma solo la parte superior para crear una trenza de cada lado hasta llegar a la mitad de tu cabeza. Ata las puntas y deja el resto del cabello suelto.

Crea ondas en el cabello suelto con ayuda de una tenaza o una plancha y fija tu peinado con spray.

Peinados con trenzas para cabello corto que puedes hacer en 5 minutos - Pinterest

Boxer braids

Este estilo es muy cómodo y moderno, ideal para realizar actividades deportivas o para mantener tu cabello alejado de tu rostro.

Divide tu cabello por la mitad y en cada lado crea una trenza, comenzando por la parte cercana a la frente hasta llegar a la nuca.

Puedes peinar tus cabellos más cortos con gel para evitar que sobresalgan.

Peinados recogidos para cabello corto que puedes hacer en 5 minutos - Pinterest

Usa un accesorio

Si tienes que salir rápidamente, solo toma un accesorio como un broche, una scrunchie o una diadema para ayudarte a darle otra apariencia a tu cabello. Toma un mechon de cada lado de tu cabello y tuércelo hasta la punta. Une ambos en la parte posterior de tu cabello y sujétalos con el broche o scrunchie.

Si tienes una diadema, solo peina tu cabello hacia atrás y ponla sobre tu cabeza por detrás de tus orejas.

Peinados fáciles y rápidos: usa un accesorio para complementar tu look - Pinterest

Te recomendamos en video: