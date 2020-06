Tendencias de maquillaje que reinarán este verano y cómo hacerlas

Este verano trae consigo las tendencias de maquillaje que debes conocer para transformar tu look, incluso si no sales de casa. Lo mejor, es que este es el momento ideal para atreverte a experimentar con tu look, agregando tintes de color y nuevos accesorios que darán brillo a tu rostro.

Esta temporada, el mundo de la belleza se llena de colores brillantes y llamativos que dan protagonismo a la mirada y que además son muy fáciles de realizar sin necesidad de ser una experta en maquillaje. A continuación te decimos cuáles son las técnicas que debes probar por lo menos una vez este verano y cómo hacerlas paso a paso.

Tendencias de maquillaje que aportan brillo a tu rostro

Delineado de colores

Esta es un de las maneras más sencillas de transformar un look sencillo son necesidad de muchos productos. Sólo necesitas un delineador líquido de color brillante. Puede ser un naranja neón, rosa, amarillo, violeta o el que más te guste.

Existen varias formas de llevar esta tendencia, puedes hacer una línea sobre tu párpado móvil, o concentrar el color en el lagrimal.

delineado de ojos de colores para un look original - Pinterest

También puedes experimentar con un delineado gráfico que demuestre tu creatividad y te dé un look único.

Tendencias de maquillaje: el delineado gráfico para un look moderno y único - Pinterest

Piel luminosa

La piel de aspecto limpio y luminoso nunca pasa de moda. Esta temporada el iluminador y el blush serán tus mejores aliados, ya que te ayudarán a conseguir un look saludable y sutil, como si hubieras pasado la tarde en la playa.

Después de aplicar tu base y corrector, aplica el blush sobre tus pómulos, desde la línea de tu cabello hasta tus mejillas. Después aplica el iluminador justo por encima del blush. Ambos deben unirse para crear un aspecto natural y no debe haber líneas visibles. Aplica el iluminador también en la parte más alta de tu nariz, arco de cupido y arco de la ceja.

maquillaje para morenas: la combinación de blush e iluminador da un efecto de bronceado - Pinterest

Brillo

Este verano el brillo no puede faltar. Desde sus expresiones más sutiles, hasta las más dramáticas. Si aún no te atreves a llevar un look llamativo, puedes conseguirlo usando sombras metálicas o iluminador de tu color preferido.

Por otra parte, si eres más atrevida, anímate a usar pedrería en tu rostro. Estas pequeñas joyas pueden colocarse con pegamento para pestañas, y puedes crear el diseño que más te guste.

Ya sea que quieras acompañar tu delineado o adornar tus mejillas, los brillantes te darán un look original e inolvidable.

Tendencias de maquillaje 2020 para un look dramático - Pinterest

Gloss

El brillo en tus labios también es indispensable. Puedes usarlo por si mismo para darle volumen a tu boca o acompañado de tu labial favorito para aportar brillo y humectación a tus labios.

aplica la mayor cantidad de gloss en el centro de tus labios y distribuye hacia los extremos - Pinterest

