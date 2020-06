Estos son los flequillos más favorables y en tendencia para el verano

View this post on Instagram

(Desliza👉🏼) 👀Disimulando VS Cómo se siente en realidad el flequillo en cuarentena…🙄🤪 Menos mal que me atreví a recortarlo yo sola, porque ya estaba desesperaíta🙃😂🤍 #selfie #shotoniphone #portrait #studiolight #pearls #perlas #flequillorecto #flequillolargo #flecorecto #diadema #cómollevarflequillo #morena #cabelloliso #labios #maquillajenatural #maquillajediario #pielperfecta #pielgrasa #pielsana #tipsdebelleza #elenaboreal #cuarentena #encasa #fotosencasa #cortarseelpelosola #cortarseelpeloencasa #madrid #actricesmadrid #influencersespaña #lookdeldía