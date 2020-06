Colores de labios que serán tendencia durante el verano

El verano está cada vez más cerca y con él llegan las tendencias de maquillaje que dominarán la nueva temporada. Este verano, los colores brillantes llegarán para apoderarse de los colores de labios que las famosas e influencers estarán usando en los próximos meses.

A continuación te decimos cuáles son los tonos que no pueden faltarte y cómo usarlos en tu maquillaje de todos los días para conseguir una apariencia más saludable.

Colores de labios que dominarán el verano y cómo llevarlos

Fucsia

Si eres amante de los colores vivos y los looks atrevidos, este es el color ideal para ti.

El fucsia es el tono perfecto para darle un toque de color a tu apariencia y puede ser el complemento ideal para un maquillaje natural, en el que tus labios sean los protagonistas.

Rojo

Los labios rojos son un clásico que nunca pasa de moda. La razón, es que es un tono muy versátil que puede ser ideal para cada ocasión, además de que tiene la capacidad de dar un efecto de dientes más blancos.

Ahora que las videollamadas son la forma más común de comunicarnos, este color es la manera ideal de lucir más arreglada frente a la cámara.

Canela

Los tonos nude no dejarán de estar de moda, ya que pueden ser perfectos para acompañar un look de sombras coloridas o para una apariencia natural 'no makeup'.

Puedes usarlo en una formula matte o acompañada de un gloss para darle más volumen a tus labios.

Gloss

Los labios voluminosos y llenos de brillo serán los más deseados de esta temporada.

Puedes conseguir este efecto gracias al uso de un gloss transparente con brillo.

Este producto, puede usarse solo para mantener los labios hidratados, o acompañado de tu labial favorito.

Naranja brillante

Este verano es el mejor momento para atreverte a usar un color brillante.

Uno que será tendencia esta temporada es el naranja, el cual puede ser combinado con un blush en tonos durazno para un look monocromático.

Este tono resalta la calidez de la piel, siendo el complemento perfecto para cada uno de tus atuendos del verano.

Coral

El coral, es uno de los tonos brillantes para labios más discretos y naturales. Lo mejor, es que puede aportar mayor volumen a los labios sin ser demasiado llamativo.

Las chicas con pieles morenas, son quienes mejor lo lucen y pueden elegir desde un tono sutil de cobertura baja, hasta una fórmula matte llamativa.

