La falda vaquera regresa con fuerza para esta primavera y verano: así la puedes usar

View this post on Instagram

La falda vaquera es un básico que, al igual que los jeans, no debería faltar en tu armario. Sus múltiples opciones a la hora de combinarlas hará que sean una prenda indispensable para cualquier look. Para el día o para la noche, elige la silueta ajustada o evasé, pero siempre mejor con largo a partir de la rodilla. Unas zapatillas le darán un toque 'sporty', mientras que si optas por tacones conseguirás un estilismo elegante. Aquí tienes nuestras favoritas. #moda #tendencias #faldavaquera #falda