Los tres cortes de cabello que más se están pidiendo con la cuarentena

Pasar varias semanas encerradas sin poder ir a la peluquería parece haber dejado una lección. No estamos en tiempos de puntas geométricamente perfectas, ni de cortes Bob que parecían realizados con una regla de medir. Nuestros amigos de Glamour.es consultaron a una serie de especialistas para saber lo que se está llevando. Y todo indica a que el confinamiento nos llevó a pensar en look más dinámicos que nunca. Te contamos los 3 cortes que más se están pidiendo en esta cuarentena.

1.- Melenas cortas e irregulares

La melena corta e irregular es una de las más pedidas. - Agencias

Ahora que comienza el verano se le está diciendo adiós al cabello largo. Una de las cosas que más está pidiendo la gente es que le corten su larga cabellera por un look bastante más corto. La asimetría está mandando en las peluquerías y las clientes están apostando por cabellos cortos ligeramente crecidos y cierta irregularidad en el corte, así como contornos no tan limpios. Esto nos lleva a pensar en la potenciación de un look más informal, pero igualmente favorecedor.

2.- El blunt blot

Cortes que están de moda a la altura de la barbilla - Agencias

3.- El flequillo de Rosalía

Sí, cómo lo leíste, los cortes a la altura de la barbilla vuelven a ser tendencia. Recto, largo y despuntado. Así los están pidiendo. Se trata de un look ideal para aquellas que no quieren pasar calor en el verano. También nos permiten en caso de confinamiento dejarlo crecer sin mayores complicaciones. Los buenos de esta tendencia es que va con todos los tipos de caras y con todas las edades.

La cantante y actriz española cambió su look y sembró tendencia. Muchas quieren lucir como ella. No sabemos si fue en su casa que la artista. Se trata de una melena midi, recta y con el flequillo coritina. Los expertos aseguran que el corte tiene una textura muy ligera. “Además, cuando te aburras de él puedes recogerlo o esconderlo trenzándote los mechones frontales", dice uno de los especialistas consultados por Glamour. es.

Lee también: Tintes oscuros que te harán lucir más joven y que no pasan de moda

Te recomendamos en video: