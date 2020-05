Tintes oscuros que te harán lucir más joven y que no pasan de moda

Si quieres cambiarte el look y no sabes qué color elegir. Tal vez deberías seguir los consejos de nuestros amigos de Soy Carmin, que nos muestras los tintes oscuros y claros que no pasan de moda y tienen como premio añadido que te hacen lucir más joven.

1.- Tintes castaños

Los castaños tienen la particularidad de devolverle el brillo a tu cabello. - Agencias

2.- Rojizos

Estos colores son perfectos a la hora de querernos cambiar oscurecernos el cabello, pero que no sea un cambio tan radical. Además de agregar luz y naturalidad a tu melena, estos tintes te ayudan a descansar de las mechas y los tonos claros que, como todas sabemos son sumamente agresivos para el cabello.Con estos tonos le darás un giro a tu rostro del que no te arrepentirás y lo podrás probar por el tiempo que desees.

Los colores rojos y vinos te harán lucir más joven. - Agencias

3.- Negro intenso

Losrojos o vino te hacen ver atrevida y mucho más joven. No todas las mujeres se atreven a lucir un look rojo, pero lo que no saben es que estos le quitan años a tu vida y también sirve para mostrar una cabellera tonificada e hidratada.No dudes en aplicarte este tipo de. Te hacen ver elegante y juvenil a la vez. Además van con todo tipo de colores de piel. Por eso te lo recomendamos.

El cabello negro puedes usarlo para toda la vida - Agencias

Este color en particular siempre estará de moda. Así que no dudes en aplicártelo. Tiene la particularidad de hacerte lucir elegante y conservadora a la vez. Este tinte es el favorito de muchas famosas. De hecho muchas mujeres se han pintado el pelo toda la vida con tintes negros y parece que el tiempo no pasara por ellas.Ya sabes. Castaños, rojos y negro intensos son losque debes lucir para hacerte un cambio que te haga ver jovial.Además que no te obliga a estar cambiando de tono de acuerdo a las tendencias de la moda.

