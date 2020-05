Carmen Gloria Bresky revela todos los secretos de su rutina de belleza

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Acepté mi cuerpo al dejar de compararme con otros. Afortunadamente nunca he tenido un problema de rechazar mi cuerpo. Sí cuando era joven me comparaba más con estereotipos idealizados en publicidad o con figuras de la televisión o el cine que tenían otro tipo de cuerpo. Con el tiempo eso fue pasando y fue la mejor manera de aceptarme y no pensar en tener el cuerpo perfecto a ojos de otras personas.

¿Qué desayunas normalmente?

Té con jengibre con frutas y alguna proteína como huevos y palta.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Huevo y jengibre, más frutas y verduras.

¿Has cambiado algunos hábitos producto del encierro?

Al principio me quedaba viendo televisión hasta tarde y me despertaba en la noche y me desvelaba. Para mi bienestar es imprescindible dormir bien y para eso hago yoga o meditación para bajar los estímulos y no dormirme con el televisor encendido, y para tener mis ocho horas de sueño.

¿Has podido mantener alguna actividad deportiva?

Los ensayos online de "Bailando por un Sueño" me permiten tener una actividad física constante, además del yoga y ejercicios de elongación y respiración para mantener una calma emocional y evitar dolores de espalda o cuello. También con mi esposo e hijos hacemos una rutina de ejercicios funcionales y cardio.

¿Cómo te has mantenido activa durante esta cuarentena?

La misma casa me mantiene activa con el aseo, la limpieza. También pasear a mi mascota es una caminata que me distrae y se agradece.

¿Mantienes alguna rutina de maquillaje por estos días o cara lavada?

Por estos días solo cara lavada todo el tiempo. Solo me maquillo para una actividad puntual.

¿Cómo cuidas tu piel?

La limpieza es fundamental. Uso crema y protector solar siempre, además de tomar harta agua.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Usando buenos productos y no lavándome el pelo tan seguido. Me lo lavo 2 a 3 veces a la semana con productos sin sodio. Jean Bohus me recomendó una serie de productos para hacer retoques de color y que mi pelo no esté oxidado.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Dormir bien. Mis ocho horas son sagradas. Eso hace que las células se regeneren y tener un buen ánimo y energía al día siguiente. La melatonina de liberación prolongada me permite descansar y tener una piel sana gracias a los antioxidantes que posee.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Estoy evitando el azúcar, aunque no siempre es fácil.

¿Qué lecciones te ha dejado este tiempo en casa que pudieras compartir o aconsejar?

Valorar lo simple, aprender, agradecer lo que uno tiene y aceptar que estamos teniendo una invitación como seres humanos a tener un momento de introspección. Quedarse en casa es un viaje hacia uno mismo y enfrentar cosas que antes, en el diario vivir, uno no se daba el tiempo como criar en profundidad, dedicándose a los hijos. Cuidarse el alma y ser consciente lo que estás consumiendo porque nuestro cuerpo es sagrado, es un templo que debemos cuidar.