4 tips para cuidar tu cabello con mechas

A todas nos fascinan las mechas y estamos de acuerdo en que favorecen a casi todos los colores de piel. No obstante, también hay un problema: las mechas maltratan mucho el cabello. No te preocupes, te enseñamos algunos tips para cuidar tu cabello con este look de manera que luzca radiante y se mantenga el efecto por más tiempo.

1.- No te laves el cabello enseguida

Cuanto más tardes en lavarte el cabello más se impregnará el color en él. Así que te sugerimos esperar al menos un día después de hacerte las mechas. Y olvídate de lavártelo todos los días, porque esto hará que se reseque más que antes.

4 trucos de belleza caseros que te harán ahorrar tiempo y dinero No necesariamente tienes que ir a un centro estético para lograr resultados sorprendentes.

2.- Elige el champú correcto

No compres cualquier marca de champú. Actualmente vienen especiales para cuidar el cabello teñido. Elige uno que no destiña y el acondicionador cómpralo que no contenga sulfatos pues estos terminarían por dañar la luminosidad de tu cabello.

3.- Te precaución con el agua

Después de hacerte las mechas ya nada es igual y tienes que tener cuidado con la temperatura del agua también. El agua caliente reseca el cabello teñido, así que te recomendamos lavártelo con agua fría. También debes tener precaución al meterte en la piscina pues el cloro afecta la pigmentación del cabello. Te sugerimos mojarte el pelo con agua normal antes de entrar a la piscina o si es posible usar un gorro protector.

Peinados para cara redonda que puedes hacer en 5 minutos Descubre cómo cambiar tu apariencia y proteger tu cabello con estos sencillos peinados que puedes hacer en minutos.

4.- Hazte tratamientos de hidratación

Con las mechas tu cabello necesita estar humectado más que nunca. Por esto te recomendamos hacerte una mascarilla hidratante mínimo una vez a la semana. Puedes comprar el producto en la tienda o hacer cremas humectantes con productos naturales que puedes tener en casa como el aguacate por ejemplo.

Lee también: Aspirina en el champú y otras formas de repotenciar este producto para obtener mejores beneficios

Te recomendamos en video: