Estos tintes te hacen ver mayor de lo que eres

Si estás pensando en teñirte el cabello, pero no quieres lucir mayor de lo que eres, este artículo es para ti. Te enseñamos que tintes tienen el efecto de aumentar la edad.

Tintes negros

El cabello negro le luce muy bien a todas, pero a las muy morenas les aumenta la edad - Agencias

Muchas veces un cambio de look no nos cae nada mal, pero no nos informamos bien sobre qué tipo devan mejor con nuestro color y edad. Por ejemplo, el color negro a la mayoría de las mujeres les resta años, pero si eres morena y usas este tono te verás mayor. Así que te recomendamos cuidarte de usarlo.

Azul eléctrico

El azul eléctrico le suma años a tu edad. - Agencias

Pocas son las mujeres que se atreven a teñirse el cabello de azul eléctrico y tienen mucha razón. Este color te suma años inevitablemente. Si quieres lucirlo de una manera que no te haga ver mayo te recomendamos usarlo en un degradado.

Rubio platinado

El rubio platinado puede aumentarle años a tu edad - Agencias

El rubio platinado fue súper famoso en la década del 2000. Pero luego de que pasó el boom muchas han caído en cuenta de que este tipo de tintes lejos de hacerte lucir mejor le suma años a tu edad, más aún si ya pasas de los 30.

Acabados mate

Tienes que tener cuidado con todos los tonos mate. - Agencias

Por otro lado, otros tintes que debes evitar son todos los que vienen con acabado mate. Absolutamente todos tienen la mala propiedad de envejecerte más. Así que te recomendamos fijarte bien en que no traiga efecto mate el tono que hayas decidido usar.

EL balayage

Tenemos que ser muy cuidadosas con el balayage - Agencias

El balayage es otro estilo de cabello con el que tenemos que tener precaución. Si te lo quieres hacer procura que usen tintes que lo hagan lucir lo más natural posible. También debes retocarlo con total puntualidad y mantener el cabello hidratado.

