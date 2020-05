Danna Paola presume un look playero durante la cuarentena y revela el color que dominará el verano

Danna Paola aprovechó el clima agradable de la primavera para pasar una tarde en su jardín luciendo un atuendo playero. Debido a la cuarentena, la famosa no puede gozar de las playas durante esta temporada, pero eso no le impidió mostrar uno de sus looks preferidos, con el que adelantó el color que será la tendencia del verano.

Danna Paola revela cuál será el color más favorecedor para las morenas esta temporada

Danna Paola compartió un momento de relajación durante el aislamiento por medio de su cuenta de Instagram, en la cual publicó una foto en su jardín acompañada del divertido mensaje:

"Día 60: Hoy anduvimos bailando y posando en el jardín… ya hablamos con la hormigas."

La cantante lució un top crochet color amarillo con cuello halter, así como pantalones cargo naranja que se han convertido en sus preferidos de la temporada, ya que además de ser un color llamativo y brillante ideal para el verano, también son muy cómodos para estar en casa.

Danna Paola - Instagram

Además, de que el naranja por sus tonalidades cálidas, es uno de los colores que lucen mejor sobre la piel morena y al ser muy versátil, puede combinarse con tonos neutros o brillantes, tal y como lo ha hecho la famosa.

Danna Paola - Instagram

Por otro lado, su look de belleza, estuvo conformado por sus extensiones largas para una melena abundante, la cual peinó con ondas y trenzas. Su maquillaje fue muy sutil y en tonos rosados.

Otro aspecto que no pasó desapercibido por los seguidores de la actriz, fueron los lentes de sol que eligió para complementar su look, ya que se trató de un modelo muy moderno de la marca de lujo Miu Miu. El diseño en forma de nube color rojo, tiene un costo aproximado de 6 mil 799 pesos.

Danna Paola - Instagram

La publicación alcanzó los más de 2 millones de 'me gusta' y recibió miles de comentarios por parte de sus seguidores, incluidos al cantante Pablo Vittar.

