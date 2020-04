Jennifer Lopez regala su vestido de los Grammy a la hija de Alex Rodriguez en su cumpleaños

View this post on Instagram

. Grammy Awards 2017 ❤🎶🎼 . #jlo #jlostyle #jlocommunity #jloitalia #jlofashion #jlolife #jenniferlopez #jenniferlopezstyle #jenniferlopezfans #jenniferlopezsexy #grammy #grammy2017 #pinkdress #pink #shooting #photos #music #sexy #queen #beautiful