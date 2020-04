Los lentes de Ángela Aguilar perfecto para caras redondas

Ángela Aguilar ahora cuenta con un nuevo accesorio, se trata de lentes para poder ver mejor. En uno de sus recientes videos de YouTube, la cantante explicó a sus seguidores que comenzaría a usarlos por indicación médica, y que se encontraba emocionada por poder escoger un armazón original.

En publicaciones recientes, Ángela ha mostrado su nuevo look con lentes de inspiración vintage que son perfectos para las caras redondas.

Se trata de un armazón cuadrado, más grande que los lentes modernos, pero con un marco delgado que le permite mostrar su rostro. La elección del color dorado resalta los tonos de su piel morena y convierte a los lentes en un accesorio de moda.

El secreto de la cantante para elegir los lentes adecuados, está en escoger unos que contrastan con la forma de su cara. Es decir que su rostro es redondo, mientras el marco es cuadrado, lo que le permite enfatizar sus ángulos.

En el video, la hija de Pepe Aguilar bromeó diciendo que la razón por la que no se ponía nerviosa sobre el escenario, era por qué no veía al público:

"¡De lejos no veo nada! Entonces me puse a pensar que quizá sea por eso que no me pongo nerviosa sobre el escenario, por qué no puedo ver a la gente. "