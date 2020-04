Los atuendos deportivos de JLo con los que demostró que la comodidad no está peleada con la elegancia

JLo es una de las artistas latinas más admiradas, no solo por su gran talento si no también por su increíble estilo. La diva ha llevado su pasión por la moda a todos los aspectos de su vida, incluso a sus entrenamientos para los que siempre luce impecable y moderna gracias a su ropa deportiva. A continuación recopilamos algunos de sus mejores looks.

Los outfits deportivos de JLo con los que nunca pierde el glamour

Total black

Los atuendos de color negro son los favoritos de la cantante para practicar sus rutinas de baile. Usualmente están compuestos por leggings y un top además de tacones pues así se acostumbra a moverse con ellos en el escenario.

JLo - Instagram

Animal print

Para las largas horas de ensayos, la cantante prefiere llevar sudaderas cortas acompañadas de sus leggings preferidos. Uno de ellos son los de estampado animal que le dan un toque moderno a su look.

JLo estilo - Instagram

Colores brillantes

Para ejercitarse en casa, Jennifer usualmente combina sus atuendos con sus accesorios preferidos como sus termos o incluso sus lujosos carros.

Jennifer Lopez - Instagram

Diferentes texturas

Ya que la actriz cuenta con una gran variedad de ropa deportiva, usualmente elige prendas de diferentes texturas para evitar lucir igual.

Jennifer Lopez ejercicio - Instagram

Oversized

A peasar de ser fanática de la ropa ceñida al cuerpo, Jennifer también cuenta con prendas oversized que le dan u aspecto cómodo y moderno.

JLo peliculas - Instagram

