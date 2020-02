El tipo de delineado que debes hacer según la forma de tus ojos

Si quieres destacar tu mirada pero sientes que aún no haz encontrado la manera adecuada para lograrlo, no te preocupes, ya que existen miles de técnicas que pueden servirte. Para conseguir el look que deseas, es importante fijarte en la forma de tus ojos, así sabrás qué tipo de delineado usar para crear armonía en tu cara. A continuación te presentamos una guía para saber cuál es más adecuado para ti.

Ojos almendrados

Para destacar la forma de tus ojos comienza por hacer una línea fina desde el lagrimal. Conforme avanzas hacia el otro extremo de tu ojo, haz la línea más gruesa.

Con esta forma de ojos puedes delinear también las pestañas del párpado inferior para darle más énfasis a tu mirada.

Párpados caídos

Para evitar que tu delineado desaparezca cuando abres los ojos, sigue esta técnica. Crea un delineado de ala de ángel con una línea muy gruesa. Para evitar que se corra elige un delineador a prueba de agua.

Ojos redondos

El delineado puede ayudarte a alargar tus ojos para crear más balance en tu rostro. Para esto, haz un cat eye, creando una línea más delgada hacia el lagrimal y más gruesa hacia el exterior de tu ojo.

Ojos pequeños

Para agrandar tus ojos, debes usar este sencillo truco. Consigue un delineador en lápiz de color beige y aplícalo en la línea inferior de las pestañas.

Procura no usar colores oscuros en esta área o lograrás el efecto contrario.

Ojos Ovalados

Para un look natural que complemente la forma de tus ojos, haz una línea delgada en tu párpado superior e inferior. Por último haz ligeramente más gruesa la línea de tu párpado inferior en la esquina externa del ojo.

Ojos caídos

Para lograr que tus ojos se vean más levantados, haz una línea delgada hacia arriba en la esquina de tu párpado superior. La línea que traces debe ir hacia la punta de tu ceja.

