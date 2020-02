Peinados con pelo suelto para las chicas que no tienen tiempo de arreglarse

Si eres una chica activa que no cuenta con mucho tiempo en las mañanas para crear un look complicado, debes saber que existen muchos estilos que puedes crear en menos en cuestión de minutos, lo mejor es que no requieren de grandes habilidades para moldear tu cabello. A continuación descubre los peinados con pelo suelto que te ayudarán a verte más arreglada todos los días.

Peinados con pelo suelto que puedes hacer en menos de 15 minutos

Accesorios

Para los días en los que quieres llevar el cabello suelto, eleva tu look con accesorios que te hagan ver más arreglada y glamurosa. Puedes combinar diferentes estilos de un lado de tu cabello y coordinarlos con los colores de tu outfit.

Trenzado

Para un estilo sencillo, sólo haz una trenza en la parte superior de tu cabeza y termínala con una coleta. El resto del cabello puedes ondularlo con ayuda de una tenaza.

Bohemio

Para las chicas de cabello largo que quieren un look romántico, este peinado es la mejor opción. Solo crea ondas en tu cabello y después toma dos mechas de la parte frontal y crea una trenza francesa hasta llegar a la mitad de tu cabeza, con ayuda de pasadores sujeta las puntas por debajo de tu cabello suelto para esconderlos.

Media coleta

Peina tu cabello de la parte superior hacia atrás y sujétalo con una liga, puedes dejar fuera dos mechas en la parte frontal para enmarcar tu rostro.

Cola de caballo

Crea una coleta, pero en lugar de sujetar tu cabello solo con una liga, hazlo con un listón o una mascada para darle un toque diferente.

