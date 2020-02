Una compañía de cosméticos creo paletas de sombras inspiradas en Hello Kitty y no podemos esperar a tenerlas

Como parte de las celebraciones del 45 aniversario de Hello Kitty, la marca de cosméticos Pink Up lanzó una línea de sombras para ojos con distintos diseños que se adaptan a cada estilo. No importa si eres una amante del color o si prefieres los tonos naturales, ya que la colección cuenta con una paleta para cada estilo.

La colección se compone de cinco paletas con temática del personaje japonés en sus distintas facetas, cada una con sombras de texturas suaves y alta pigmentación de larga duración.

La paleta Travel, cuenta con 15 tonos diferentes, iluminadores y bronceadores.

La paleta de 45 aniversario, combina tonos marrón con verdes y azules profundos para un estilo versátil.

Hide and Seek, es la paleta de sombras, rubores e iluminadores de tonos neutros para un look natural.

Shiny dots, es perfecta para un look romántico, ya que combina tonos rosas y cafés con terminados mate y metálicos.

Floral, es solo para chicas atrevidas, ya que combina los tonos más brillantes para llevar un look de impacto.

Si quieres demostrar tu amor por la famosa gatita a través de tu maquillaje, puedes conseguir las paletas en página web de la marca para crear los looks más kawaii.

