Estas actrices demuestran que el chocolate es el mejor color de cabello para morenas

Este año, las tendencias indican un regreso a lo natural en el mundo de la belleza, por lo que el cabello color chocolate será uno de los más deseados por las chicas de piel morena, ya que además de aportar volumen y dimensión, es perfecto para crear efectos de iluminación que le den brillo y movimiento a su cabello. A continuación te decimos cuáles son los tonos preferidos por las celebridades y cómo puedes copiar su look.

Los tonos de cabello color chocolate preferidos por las celebridades

Rojizo

El tono chocolate con destellos rojizos de Vanessa Hudgens es perfecto para un look natural que porte calidez a tu rostro. Este color además de hacer tu cabello más brilloso con la luz del Sol, te ayuda a conseguir una apariencia más saludable.

Con destellos rubios

Eiza aporta dimensión a su cabello de forma sutil con un tono chocolate profundo y destellos rubios que simulan la luz del Sol sobre el cabello. Para conseguir este look, su colorista colocó las decoloraciones cerca de su rostro para iluminarlo manteniendo una apariencia natural.

Con luces

Selena Gomez ama jugar con los contrastes de color en su cabello y su nuevo look no ha sido la excepción, ya que dejó su tono natural en la raíz y combinó tonos chocolate con castaños rojizos y rubios para darle mayor movimiento. Este look moderno es la mezcla ideal para una técnica que no requiere de retoque constante.

