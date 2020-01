Danna Paola luce completamente transformada con un look gótico

Danna Paola no deja de sorprender a sus seguidores con sus miles de proyectos tanto en su carrera actoral como musical. Gracias a su personalidad camaleónica, la famosa no ha parado de mostrar sus distintas facetas como artista, incursionando también en el modelaje.

Así fue como pudimos ver su más reciente transformación. Si bien en ocasiones anteriores la hemos visto cambiar su cabello de largo con ondas a lacio con flequillo y más recientemente en un long bob, nada nos ha sorprendido tanto como este nuevo look.

El estilista Ignazio Muñoz, experto en diseño de cabello fue quien compartió las fotografías en las que podemos ver a Danna Paola usando un vestido negro de encaje y una red negra sobre la cabeza. Su maquillaje, consistió en un cat eye súper definido y labios color rojo oscuro. Su peinado fue un chongo alto adornado con mariposas color amarillo.

De esta manera, la famosa se abre paso en un nuevo camino que posiblemente explorará más a fondo ahora que reveló que ya no formará parte de la telenovela 'La Doña'. A través de una publicación en Instagram, Danna reveló que su personaje 'Mónica' había fallecido en la serie y agradeció a sus compañeros por su apoyo.

"I will always love you… hasta siempre Monica #RIP @ladonatlmd gracias por tanto… "

Aracely Arámbula respondió a su fotografía con un comentario en el cual expresó la tristeza que sentía al ya no trabajar juntas:

"Mi niña bella te veo con ese collar y sufrooooo me dolió el Alma perder a mi Monica 🙏🏻 cuando seas mami me entenderás mi Danita hermosa Gracias por hacer una maravillosa y única Monica 🙏🏻 orgullosa de ti y de tu enorme talento muy feliz de haberte tenido de hija te adoro y te deseo llegues más lejos del vuelo que has emprendido desde niña 🙏🏻 mi niña talentosa Gracias por dejarme saber lo que se siente tener una hija 🙏🏻 bendiciónes siempre y no quise perderte sigo sufriendo con Altagracia."