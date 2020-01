Kylie Jenner usa un costoso conjunto animal print en su nuevo video junto a Kim Kardashian

Kylie Jenner lanzó un video junto a Kim Kardashian en su canal de YouTube para demostrar sus habilidades como maquillista mientras respondían algunas preguntas de sus fans. Sin embargo lo que más sorprendió a sus seguidores fue el costoso Outfit que eligió para la ocasión.

Para grabar su video junto a su hermana, Kylie usó un un top transparente de manga larga con estampado de cebra de la marca Maisie Wilen con un valor de 440 dólares con leggings de la misma marca con el mismo estampado con un valor aproximado de 360 dólares.

Para completar su look la famosa llevó una mini bolsa color gris oscuro de la marca By Far con un valor de 440 dólares, así como tenis Nike negros.

Durante el video, Kylie maquilló a Kim en un look de todos los días de colores neutros, realizó el popular contour de su hermana y su técnica favorita para dar volumen a sus labios.

También confesó que si no fuera famosa probablemente sería maquillista, pues crear nuevos looks para transformar su apariencia es una de sus grandes pasiones. Además de que algunas cosas que sus seguidores no saben de ella, es que es muy buena en los deportes y le gustaría tener más hijos si tuviera tiempo.

