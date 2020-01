Maquillaje monocromático, la tendencia de 2020 para resaltar tu belleza natural

Existen muchas tendencias de maquillaje que buscan combinar distintos colores para crear una armonía en el look de belleza e incluso con el atuendo que se lleva, sin embargo la más reciente preferida por las celebridades es también la más sencilla para crear una apariencia natural de todos los días: el maquillaje monocromático.

Si bien el maquillaje monocromático ha comenzado a verse desde hace algunos años, durante 2020 será una de las tendencias que reinará en los looks de las expertas de belleza más famosas. Esto se debe a que es la forma más sencilla de resaltar la belleza natural del rostro sin necesidad de muchos productos ni complicadas combinaciones de color, ya que la técnica consiste en mantener los ojos, labios y mejillas en la misma gama de color.

Maquillaje monocromático para cada tono de piel

Maquillaje natural

Elige un color que complemente tu piel, puede ser beige, café, rosa o anaranjado y úsalo en los tonos de sombras para ojos, blush y labial.

Maquillaje en tonos café

Los tonos café son ideales para esculpir, dar profundidad y volumen a tus ojos, pómulos y labios. Para darle más impacto a tu look aplica un poco de iluminador dorado en las partes altas de tu rostro y consigue un gloss transparente para aplicarlo sobre tus labios.

Maquillaje en tonos rojos

Los colores rojos son ideales para las pieles cálidas, aplica los tonos más llamativos sobre tus párpados y los menos intensos sobre tus mejillas y labios para dejar que tus ojos sean los protagonistas.

Maquillaje para morenas

Para las chicas morenas los colores más favorecedores son los café para un look natural, los rojizos para un look más llamativo y los rosas para un look romántico. En todos los casos procura elegir los tonos cálidos y alejarte de los tonos pastel, siempre concentrando los tonos más llamativos en los ojos o labios y los más suaves en las mejillas.

Maquillaje para piel blanca

En el caso de la piel más clara, se recomienda usar maquillaje en tonos beige para un look natural, durazno para un look romántico y burgundy para un look dramático. Lo más recomendable es que se elijan tonos fríos y pasteles concentrando los tonos más llamativos en ojos y labios y los más suaves en las mejillas.

