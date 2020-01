Peinados para cabello largo que serán tendencia durante 2020

Si amas lucir tu cabello XXL y te encanta cambiar tu look frecuentemente, debes conocer los peinados para cabello largo 2020 que serán tendencia durante todo el año. No importa si no eres una experta de la belleza, te aseguramos que encontrarás un estilo que puedas adoptar para transformar tu apariencia en poco tiempo.

Peinados para cabello largo 2020

Efecto de cabello mojado

El efecto de cabello mojado será uno de los looks más populares entre las chicas que aman verse siempre sexys y arregladas. Solo tienes que peinar tu cabello hacia atrás con un poco de gel y estarás lista.

Cola de caballo baja

Este peinado sobrio y fácil te ayudará a lucir elegante en todo momento. El secreto está en peinar perfectamente tu cabello para un look pulido y minimalista.

Coleta de los 60's

Este estilo retro regresará con mucha fuerza para los días en que deseas un look dramático y súper femenino. Solo tienes que rizar tu cabello y hacer una media cola alta con mucho volumen, ayúdate de una secadora de cabello para conseguirlo.

Flequillo esculpido

Este será el año en que el gel regrese y este estilo es otra prueba de ello. Las chicas más creativas podrán dejar volar su imaginación y peinar ligeros mechones para crear diseños únicos con mucha personalidad.

Trenzas modernas

Las trenzas son un peinado muy clásico que casi todas hemos llevado en algún momento, pero este año las trenzas serán el adorno perfecto para cualquier recogido. Se llevarán de distintos tamaños y formas para darle un giro a tu look.

