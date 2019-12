Así es una asesoría de imagen paso a paso: Una estilista experta nos da sus tips para convertirnos en nuestra mejor versión

¿Quién no conoce la frase "Una imagen vale más que mil palabras"? La realidad es que este concepto aplica también para nuestra marca personal. La forma en que los demás nos perciben impacta la manera en que nos relacionamos con el mundo, ya sea en el plano laboral, familiar e incluso de las relaciones personales. La proyección de una imagen congruente puede ayudarnos a cumplir con nuestras metas y mejorar nuestra autoestima para toda la vida. Es por eso que Adriana Esain decidió crear un espacio en el que las personas pueden obtener la asesoría especializada necesaria para mostrar su mejor versión desde adentro.

Al acudir a ESÁIN Santa Fe para una asesoría de imagen personal, Adriana me comenta que siempre soñó con crear un lugar en donde las personas pudieran entrar con el propósito de transformarse y salir con un cambio integral que incluyera asesorías, belleza, nutrición y medicina estética.

El primer paso para un diseño de imagen es resolver los cuestionarios que se envían antes de la cita en el estudio, en los cuales se hacen preguntas sobre tu estilo de vida: ¿A qué te dedicas?. ¿En dónde trabajas?, ¿Cómo te vistes normalmente?, etc. Esto con el propósito de conocer tus necesidades personales y si el estilo que tienes corresponde a lo que deseas proyectar.

Paulina Maldonado, Asesora de imagen, fue la encargada de decirme todo lo que debo saber sobre mi imagen personal y cómo convertirme en la mejor versión de mi misma.

Lo primero que me dijo es que lo más importante es saber que una asesoría de imagen no es igual a un cambio de look, ya que no se trata de cambiarte totalmente, sino de que aprendas a potencializar tus cualidades y hacer compras inteligentes para sacar lo mejor de ti.

La asesoría comienza con la pregunta:

"¿Tú sabes qué quieres proyectar o cómo quieres que los demás te vean?"

Esto con el propósito de que tanto como nosotras como las expertas sepan cuál es el propósito que queremos cumplir con nuestra imagen, si realmente lo estamos logrando y qué podemos mejorar para lograrlo.

Primero comenzamos por ver el círculo cromático, el cual se divide en colores fríos que contienen blanco en su composición y cálidos que contienen amarillo. Los primeros nos ayudan a proyectar seriedad y profesionalismo, mientras que los colores cálidos proyectan cercanía, energía, intimidad y confianza. Por otra parte los colores oscuros absorben la luz y quitan volumen mientras que los colores claros la reflejan y por lo tanto crean más volumen.

Después Paulina me dice que todas las personas tenemos una estación y una subestación definidas por tres características: color de ojos, color de cabello y tono de piel.

En mi caso, mi temperatura es cálida porque mi piel tiene tonos de la gama de amarillos, dorados y naranjas. Por el contrario las pieles frías tienden a ser muy claras o muy oscuras que tienden hacia los tonos azules y morados. Una persona que se broncea es de piel cálida, una persona que no se broncea es de piel fría.

El valor define que tan claro u oscuro es un color, en mi caso es alto porque mi cabello y mis ojos son oscuros, mi piel es media y esto hace que entre en la categoría de 'otoño profundo'.

A las personas que entran en esta categoría les favorecen más los colores saturados como el rojo, naranja, verde, naranja, azul eléctrico y todos los pertenecientes a esta gama. Es importante resaltar que los colores que más nos quedan deben ir cerca del rostro.

Cómo hacer combinaciones de colores

Para combinar nuestra ropa de manera que siempre se vea bien, lo mejor es mezclar colores que se encuentren en lados opuestos del círculo cromático o bien de forma monocromática, es decir con tonos que pertenecen a una misma gana como el rosa y el rojo, siempre poniendo el color claro en las áreas que quieres resaltar y los oscuros en la parte que quieres disimular.

Después pasamos al tipo de cuerpo, que en mi caso es de triángulo invertido, es decir que mis hombros son ligeramente más anchos que mi cadera. Esto dignifica que para equilibrar mi figura y resaltar mi cintura tengo que usar prendas que ayuden a crear volumen en la parte de la cadera, como faldas de terciopelo con olanes o tipo A o pantalones rectos o tipo boyfriend en tonos más claros con blusas en colores más oscuros, así como evitar los skinny jeans con suéteres grandes.

Un tip para lucir más alta y más estilizada que me dio Paulina, fue procurar que las piernas siempre se vean más largas que el torso para crear un efecto de alargamiento, esto puede lograrse con pantalones a la cintura y con blusas o tops con rayas verticales.

Por último pasamos al tipo de rostro. El mío es cuadrado, es decir que mi mandíbula es más delineada, por lo tanto los accesorios que debo de usar, son los que tengan una forma contraria a la forma natural de mi cara, es decir, lentes circulares, aretes ovalados, cortes de cabello que rebasen la altura de mi mentón y que no resalten aún más mi mandíbula, la misma regla aplica para todos los tipos de rostro.

