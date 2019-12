Danna Paola admite retoque en sus fotos y manda mensaje sobre el amor propio

Recientemente la cantante Danna Paola alzó la voz para enviar un poderoso mensaje a sus seguidoras sobre el amor propio. La famosa que ha crecido en el centro de la atención admitió que en varias ocasiones han editado sus fotografías y se ha enfrentado a las criticas sobre su aspecto, pero esto no le ha ayudado a darse cuenta del poder de una buena autoestima.

"A uno siempre lo critican. Te dicen si está o está mal, que sí o que no y no importa el talento que tienes. Las mujeres hoy en día nos debemos amar como somos y si queremos mejorar algo, que sea por salud y no por querer agradar a los demás o por un perfil de Instagram."