Belinda llevó el peinado de trenza más extravagante y así puedes copiarlo

Recientemente la cantante Belinda estuvo presente en el concierto que ofrecieron Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional, en el cual se robó el corazón de los asistentes no solo por su increíble voz, sino también por el original look que lució sobre el escenario. Si bien la famosa es conocida por su gran estilo, en esta ocasión demostró que no teme tomar riesgos en cuento a su apariencia con tal de lucir impecable en cada una de sus presentaciones.

El look de Belinda para el concierto de los Ángeles Azules

La cantante asistió al concierto luciendo un atuendo característico de la época navideña, un jumpsuit de lentejuelas negro con escote en la espalda y sandalias de tacón, el cual acompañó con un peinado de una larga trenza con la que bailó al ritmo de la agrupación de Iztapalapa.

El peinado de Belinda se logró dejando algunos mechones sueltos al rededor de su rostro divididos por una raya en medio y sujetando en una coleta alta el resto de su cabello para después realizar un trenzado que se entretejió con extensiones del mismo tono de su cabello natural para crear una larga trenza que llegaba a la altura de su muslo.

Belinda - instagram

Su maquillaje diseñado por los expertos de Silvia Galván Studio, fue un look que sombras azules con un cat eye súper definido y adornado con pedrería que llevó la atención a su mirada. Para el resto de su rostro, la cantante eligió tonos neutros y uñas en tonos azules que combinaron con su maquillaje de ojos.

Belinda - instagram

A través de su cuenta de Instagram, la famosa compartió algunos de los mejores momentos de su presentación y los asistentes difundieron en redes sociales el sexy baile que realizó al interpretar la canción "Amor a primera vista".

