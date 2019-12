Kylie Jenner revivió este peinado de los 60's y así es como puedes copiarlo

Kylie Jenner es conocida no solo por ser una de las empresarias más jóvenes o por su participación en el reality "Keeping Up with the Kardashians", sino también por ser una de las personalidades más influyentes del mundo de la moda y la belleza, ya que cada una de las tendencias que la famosa adopta está destinada a convertirse en la más popular de las redes sociales, es por eso que en cuento vimos su nuevo peinado de los años 60's, supimos de inmediato que sería el estilo más deseado de la época navideña.

Los costosos looks de Kylie Jenner con los que celebró sus vacaciones navideñas Kylie Jenner lució los looks más exclusivos durante sus celebraciones pre navideñas

Kylie Jenner trae de vuelta el peinado más popular de los 60's

El peinado de la famosa, aunque sencillo, también es la forma más fácil de conseguir darle un giro a tu cabellera lacia para un look sexy y sobre todo, que no te tome más de 15 minutos, lo cual lo hace el peinado perfecto para las celebraciones de esta temporada.

Copiarlo es muy fácil. Primero, se debe tomar en cuenta que para hacer este peinado se necesita llevar un corte de cabello mediano o corto por encima del hombro por lo tanto si amas tu cabello largo, este estilo no será apto para ti. Para hacerlo, primero debes secar tu cabello con una secadora y un cepillo en movimientos de arriba hacia abajo para alaciarlo a la perfección.

Kylie Jenner - Instagram

Una vez que tu cabello esté completamente seco y lacio, es momento de tomar un cepillo redondo con el cual peinarás las puntas hacia afuera con un movimiento rotatorio mientras aplicas calor con la secadora por debajo de las puntas.

Kylie Jenner - Instagram

Para que tu peinado sea exactamente como el de Kylie, haz una raya en medio de tu cabello y sujeta los mechones frontales detrás de tus orejas, dejándolas cubiertas por el resto del cabello.

Kylie Jenner - Instagram

Te recomendamos en video: