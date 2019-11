El nuevo look de Miley Cyrus con el que se despide de su cabello de Hanna Montanna

Miley Cyrus acaba de hacerse el cambio de look más drástico para despedir el 2019. A través de sus redes sociales la cantante reveló su nueva imagen y sorprendió a sus seguidores con un nuevo corte que le dijo adiós a su larga cabellera, aunque el resultado provocó polémica entre sus fans.

Miley Cyrus despide el año con un moderno corte de cabello

Si bien anteriormente, Miley había lucido el cabello corto con un pixie moderno para su sencillo Wrecking Ball, en esta ocasión la cantante eligió un look de los años 80 con un giro moderno: un mullet.

Miley Cyrus - instagram

Su corte asimétrico degrafilado quitó volumen a su cabello para lucir una apariencia más casual y ligera en su cabello rubio lacio.

Lo mejor, es que su nuevo look fue cortesía no de uno de los estilistas más costosos de las celebridades, si no de su mamá, Tish. La orgullosa madre de la famosa compartió a través de su cuenta de Instagram cómo cortó el cabello de Miley para celebrar su cumpleaños en un video.

Aunque algunos de sus seguidores no apreciaron su nuevo corte diciendo que se veía "disparejo", fue su estilista, Sally quien aclaró que se trataba de una versión moderna de un Mullet y que lucía mucho más marcado porque la cantante había decidido alaciarlo y por la forma en la que estaba posando.

Al mismo tiempo hubo a quienes le encantó su nuevo look y felicitaron a Miley por cambiar su apariencia sin importar la opiniones de los demás.

Miley Cyrus - instagram

